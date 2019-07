Torino, pressing per Verdi. Per la fascia spunta un interista

Simone Verdi è uno degli obiettivi del Torino per l’attacco. Per la fascia sinistra piace Dimarco di proprietà dell’Inter

Il Torino cerca rinforzi per l’Europa League. Continua il pressing per Simone Verdi, attaccante di proprietà del Napoli. Mazzarri continua ad aspettare un attaccante, considerato prioritario per rinforzare la rosa.

I granata sperano di chiudere l’affare entro la prossima settimana. Secondo Sky Sport, il nome per la fascia sinistra invece è quello di Dimarco, reduce dal prestito al Parma ma di proprietà dell’Inter.