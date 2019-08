Torino Primavera, il nuovo acquisto Parpinel subito con la squadra

Torino Primavera, il nuovo acquisto Gianluca Parpinel subito con la squadra. Il difensore presente al Memorial Mamma Cairo

Il Torino Primavera ha messo a segno un importante colpo di mercato in entrata, assicurandosi Gianluca Parpinel dall’Udinese. Il giocatore non ha perso tempo e si è immediatamente unito ai nuovi compagni.

Il difensore è giunto a Quattordio con tutta la compagine, in occasione della finale terzo/quarto posto del Memorial Mamma Cairo. Mentre i compagni eseguivano il classico riscaldamento, lui ha svolto una sgambata in solitaria con un preparatore. Non è escluso che Sesia gli faccia immediatamente assaggiare il campo.