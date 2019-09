Il Torino recupera pezzi: vari rientri dall’infermeria granata

Buone notizie per il Torino. Dall’infermeria granata rientrano vari giocatori che saranno utilissimi alla causa granata

Si può sorridere in casa granata. Il Torino ha recuperato pezzi importanti che saranno utilissimi nei prossimi impegnativi mesi. Dall’infermeria sono rientrati Iago Falque, che ora si candida con prepotenza per un posto da titolare contro il Lecce, come spiega La Gazzetta dello Sport, e Lyanco.

Anche il difensore è tornato a disposizione di Mazzarri, che ora potrà gestire la rosa con più tranquillità.