Torino, Rincon rimarrà in Piemonte. Chiesto un permesso al Venezuela

Torino, Rincon conferma ancora il suo grande attaccamento ai colori: chiesto un permesso al Venezuela per restare in Italia

L’attaccamento alla maglia del Torino, per Tomas Rincon, non è di certo una novità. Il centrocampista è uno di quei profili che mai si risparmia in campo e questa è certamente una cosa molto apprezzata dai tifosi.

Che lo aduleranno ancora di più, poiché l’ex Juve ha chiesto un permesso alla sua nazionale, il Venezuela, chiedendo di non prendere parte alle amichevoli internazionali prevista in questa sosta di campionato. Lo scrive il Corriere Torino.