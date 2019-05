Torino, rinforzo in attacco per Mazzarri: occhi su Caprari

Il Torino valuta Gianluca Caprari per l’attacco. L’attaccante della Sampdoria potrebbe andare via in estate

Gianluca Caprari potrebbe fare al caso di Walter Mazzarri. L’attaccante della Sampdoria, autore di un gran gol su punizione contro la Juve, potrebbe cambiare aria al termine della stagione. Il Toro ha incassato 21,5 milioni da Ljajic e Niang e potrebbe investire la somma per rinforzare l’attacco.

Secondo Tuttosport, uno dei nomi seguiti dal club granata è proprio quello di Gianluca Caprari. Può lasciare la Samp per circa 20 milioni e piace per la sua duttilità: può giocare sia come seconda punta che come trequartista.