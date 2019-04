Torino-Sampdoria highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Sampdoria highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Walter Mazzarri affrontano i blucerchiati guidati da Marco Giampaolo. E’ scontro diretto per l’Europa, con entrambe le squadre a 45 punti in classifica e a ridosso delle posizioni europee. Nella sfida d’andata, i granata espugnarono Marassi col risultato di 4 a 1. Adesso è di nuovo Torino contro Sampdoria: in palio, tre punti fondamentali per il comune obiettivo stagionale. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

TORINO-SAMPDORIA 1-0 – Al 34′ del primo tempo, Andrea Belotti stacca bene e schiaccia di testa all’angolino basso destro. Emil Audero non è riuscito a salvare il risultato!

TORINO-SAMPDORIA 2-0 – Al 46′ del primo tempo Andrea Belotti piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro sotto la traversa!