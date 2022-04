Il Tottenham di Antonio Conte vuole fare spesa ancora in Italia e starebbe pensando a Singo: il Torino dice no

Il Tottenham di Antonio Conte bussa alla porta del Torino, gli inglesi vogliono Singo per la sua corsia di destra.

Cairo non è dello stesso avviso e non vuole cedere il classe 2000, dunque risposta spedita al mittente con un no secco dei granata. Lo scrive Tuttosport.