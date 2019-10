Torino: Sirigu è tra i portieri che più spesso calciano lungo

Il Torino è una squadra che effettua molti lanci a partita, i numeri di Sirigu sono eloquenti. Pochi portieri giocano di più sul lungo

Come sappiamo, il Torino non è una squadra che esaspera la costruzione dal basso. Anzi, non appena si intravede qualche rischio si cerca di verticalizzare subito e lanciare lungo. Non a caso, Sirigu è tra i portieri della Serie A che più spesso cerca il lancio lungo.

Con 8.4 passaggi lunghi azzeccati e 8.6 sbagliati ogni 90′, effettua in media 17 lanci lunghi a partita. Solo Olsen, Silvestri e Musso calciano di più sul lungo.