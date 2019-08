Torino, stasera serve un’impresa mai fatta in Europa

Questa sera a Wolverhampton il Torino è chiamato a un’impresa inedita per la storia granata per continuare il cammino in Europa

Il Torino è chiamato a fare la storia, se vuole regalarsi l’accesso alla fase a gironi di Europa League. Può sembrare un’esagerazione, ma mai, nelle precedenti esperienze nelle coppe, i granata sono riusciti a ribaltare una sconfitta casalinga nella fase ad eliminazione diretta. Tutte le volte che questo è accaduto, è sempre arrivata un’eliminazione, l’ultima volta nel 1992 contro la Dinamo Mosca. Questa sera quindi gli uomini di Mazzarri dovranno compiere una vera e propria impresa, per continuare l’avventura europea.

L’ultima grande notte del Toro, in questo senso, risale a quattro anni e mezzo fa. Nel febbraio del 2015 infatti la squadra di Ventura espugnò, prima ed ancor unica squadra italiana a farlo, il San Mamés di Bilbao. La partita finì 3-2, un risultato che potrebbe bastare a portare la gara con gli inglesi ai supplementari e ai rigori. In quell’occasione però a Torino la gara di andata terminò 2-2, e per restare in Europa sarebbe bastata una qualunque vittoria, o un pareggio con almeno 3 reti per parte. Ora al Molineux servirà per forza un successo, che segnando meno di tre volte dovrà essere anche con due gol di differenza. Belotti e compagni hanno davanti a sé l’occasione per entrare davvero nella storia della società granata, ma l’impresa da compiere appare davvero proibitiva, e servirà davvero una notte da Grande Torino.