Il Torino ufficializza il riscatto di Boye da parte dell’Elche, squadra spagnola in cui il giocatore ha trascorso la stagione in prestito

Adesso è ufficiale, Boye non sarà più un giocatore del Torino. L’Elche, squadra spagnola in cui il giocatore ha militato in questa stagione, ha esercitato il riscatto.