Torino, ufficiale il rinnovo di Lyanco: ha firmato fino al 2024

Il Torino prolunga con Lyanco. Il difensore brasiliano ha firmato un prolungamento di contratto fino al 2024

Dopo la bella vittoria in Europa League, arriva un’altra ottima notizia per il Torino e i suoi tifosi: Lyanco ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Il difensore brasiliano ha firmato un prolungamento con il club granata, come aveva annunciato Cairo.

«Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lyanco fino al 30 giugno 2024» si legge nel comunicato granata.