Torino, un ballottaggio sulla corsia esterna per la sfida al Parma

Torino, ballottaggio sulla corsia esterna per la sfida al Parma: De Silvestri ed Ola Aina si contendono una maglia da titolare

Si avvicina la sfida di domenica contro il Parma e, nella sua testa, Longo comincia a disegnare la formazione da schierare contro i ducali. Un undici che, in ogni caso, non differirà molto da quello visto lunedì sera a San Siro.

Sugli esterni, in particolare, non dovrebbe mancare una maglia da titolare per il recuperato Ansaldi. Sulla corsia opposta, invece, ballottaggio aperto tra Ola Aina e De Silvestri.