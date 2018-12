Via Valentino Mazzola: arriva la strada intestata al capitano e simbolo del Grande Torino

Via Valentino Mazzola: ecco la proposta della Commissione Toponomastica di Torino. Il capitano e simbolo del Grande Torino, morto nella tragedia di Superga, è confermato che avrà una sua via, bisogna solo decidere dove. Le due proposte discusse oggi in mattinata dalla commissione riguardano: Il tratto di via Zino Zino che dalla passerella olimpica porta a via Bossoli o in alternativa un giardinetto pubblico in piazza Giovanni XXVIII nel quartier Mirafiori.