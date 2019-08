Torino Wolverhampton, Mazzarri: «Punteggio pesante, ma non è finita»

Mazzarri commenta la sconfitta del Torino in Europa League contro il Wolverhampton: «Punteggio pesante, ma ci crediamo»

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della sua squadra in Europa League. Questo il pensiero dell’allenatore:

SULLA GARA – «Siamo partiti un po’ contratti, non siamo riusciti a far girare la palla a due tocchi. I ragazzi sentivano la gara in modo particolari, non siamo stati fluidi nonostante il grande possesso palla. Siamo stati ingenui a concedergli le ripartenze, il punteggio è un po’ troppo pesante».

SPERANZE – «Andremo lì a fare una partita con meno apprensione e più sciolti, può succedere di tutto. Io ci credo e la squadra è con me, se si gioca come abbiamo fatto in altre partite non è finita».