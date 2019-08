Torino-Wolverhampton, inizia oggi la vendita libera: i settori disponibili

Torino-Wolverhampton, c’è ancora disponibilità: come comunicato dalla società, inizia oggi la vendita libera dei biglietti

Ultimo turno dei qualificazione di Europa League prima dell’approdo alla fase a gironi. Giovedì 22 agosto alle ore 21:00 il Torino scenderà in campo contro il Wolverhampton. Si tratta dell’andata della sfida valida per i playoff.

Come comunicato dalla società, c’è ancora disponibilità di biglietti in tutti i settori, anche per la Maratona. Da oggi parte la vendita libera per i posti non acquistati dagli abbonati.