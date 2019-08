Torino-Wolverhampton, Zaza carico: «Possiamo fare qualcosa di importante»

Simone Zaza ha parlato ai microfoni di Sky prima del fischio d’inizio di Torino-Wolverhampton. Le parole dell’attaccante

CAMBIO DI MENTALITÀ – «Diciamo che io sono sempre lo stesso, solo che l’anno scorso purtroppo ho avuto diversi problemi dovuti in gran parte a me. Quest’anno ho avuto la possibilità di iniziare fin da subito, fin dal ritiro con i miei compagni e questo mi ha aiutato molto. Siamo tutti partiti bene, sono contento della mia partenza e spero di poter fare ancora meglio».

WOLVERHAMPTON – «Sappiamo tutti che il Wolverhampton è una squadra forte, una squadra inglese strana formata da tanti inglese. conosco per vicende passate l’allenatore, è uno che motiva molto i suoi giocatori. Abbiamo massimo rispetto, cercheremo di divertirci in questa partita così bella e così importante. Sappiamo di avere la possibilità di fare qualcosa di importante per il Torino.»