Torino, Zaza in allenamento fa un grande numero: gol di rabona dalla bandierina. Grande saggio di tecnica – FOTO

Il Torino è a Bormio, in ritiro per preparare la nuova stagione che inizierà presto con i preliminari di Europa League. L’attesa è tanta per il ritorno in una competizione europea.

Sul profilo Twitter della società granata, è apparso un video che fa stropicciare gli occhi: Zaza, dalla bandierina del calcio d’angolo, con una rabona mette direttamente in rete. Grande saggio di tecnica per l’attaccante lucano.