Torneo Caligaris: Cremonese e Chievo avanti, Toro beffato. Domani Juve

Al via il Torneo Internazionale in memoria di Umberto Caligaris a Casale Monferrato: ecco i risultati dei team Under 17 impegnati

Fischio d’inizio allo Stadio Natale Palli per dare il via alla 43a edizione del Torneo Internazionale in ricordo di Umberto Caligaris.

Accedono alle semifinali del torneo Cremonese e Chievo Verona, rispettivamente vincitrici nel girone A e nel girone B. Toro beffato dai clivensi e uscito di scena. Domani spazio ai restanti blocchi, con Casale, Monza e Spezia a sfidarsi nel girone C e Juventus, Lechia ZG e Sampdoria a contendersi il primato del girone D.