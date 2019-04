La polemica su Juve-Toro il giorno dell’anniversario della tragedia di Superga continua. La Curva granata abdica il derby: ma il 4 maggio il Torino ha già giocato. I dati completi

La Federazione, nella stesura delle date di calendario, non ha tenuto conto di un fattore molto importante. Il 4 maggio è il giorno della commemorazione dei caduti di Superga. E il Torino non ci sta a giocare il derby della Mole in un giorno così doloroso per il popolo granata. Inoltre, quest’anno ricorre il settantesimo anniversario dalla scomparsa degli Invincibili, il 4 maggio 1949.

Tuttavia, abbiamo scovato un dato piuttosto curioso. In realtà, i Granata sarebbero già scesi in campo in questo sfortunato giorno in passato. La prima volta fu nel lontano 1952, appena tre anni dopo la sventurata scomparsa del Grande Torino: Sampdoria – Torino 1-0. In meno di settant’anni succede altre 6 volte. L’ultima proprio cinque anni fa, in una partita importantissima che il Toro di Ventura vinse per 0-1 al Bentegodi.

La commemorazione del Toro di Mazzola, oltre che sul campo, continuò subito dopo. Proprio a Superga dove si riunirono squadra e tifosi. La data più curiosa è però quella del 1969, in tale data ricorreva il ventesimo anniversario, e i Granata uscirono sconfitto a Bologna proprio contro i rossoblù.

Toro, ecco tutte le date dei precedenti il 4 maggio