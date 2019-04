Toro l’approccio alla partita è sbagliato: 6 gol presi nei primi 15 minuti

Se il Toro vuole puntare all’Europa League deve migliorare anche l’approccio alla partita: sei gol subiti nei primi 15 minuti

A nove giornate dalla fine il Toro è in piena lotta Europa League. Due punti dal settimo posto, tre dal sesto rendono i granata assolutamente in corsa per tornare a respirare aria europea nella prossima stagione. Con un grosso “ma”. Se Belotti e compagni vorranno tornare in Europa League, infatti, dovranno migliorare l’approccio iniziale alla partita. Anche contro la Fiorentina, nell’ultima partita di campionato, i granata sono andati sotto quasi subito.

È la sesta volta che accade dall’inizio del campionato. Problema a cui Mazzarri non ha ancora trovato una soluzione. Vero è che la rete di Simeone ha scosso il torpore in cui giocava il Toro ma è un rischio che Mazzarri preferirebbe non correre più. Sirigu deve tornare quella saracinesca di qualche settimana fa e solo così il popolo granata può tornare ad ascoltare la musichetta europea.