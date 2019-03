Toro, l’assenza di N’Koulou non è un problema: senza il difensore, solo vittorie

Nicolas N’Koulou non ci sarà nella partita del Franchi di Firenze: ma il Toro può sorridere, senza il camerunese sono arrivate solo vittorie

Il Toro si appresta ad affrontare la Fiorentina senza una pedina fondamentale al centro della difesa. Nicolas N’Koulou salterà, infatti, la trasferta di Firenze a causa dell’ammonizione rimediata nell’ultima partita di campionato contro il Bologna. Un’assenza non da poco per Walter Mazzarri che si vedrà privato del colosso difensivo a cui non ha quasi mai rinunciato in questi due anni. L’anno scorso saltò solo la sfida contro il Crotone in campionato e le partite contro Roma e Carpi in Coppa Italia. In questa stagione, invece, ha abdicato solo in una circostanza: contro l’Udinese, a causa dell’espulsione rimediata contro la Spal la giornata precedente.

Mazzarri può comunque sorridere. Nelle uniche occasioni in cui l’ex Marsiglia non è stato schierato in campionato, sono arrivate solo vittorie. Sia contro il Crotone che contro l’Udinese. Una buona notizia per il Toro e per tutti i tifosi che domenica alle 15 si godranno il primo spareggio europeo. Incontro di cruciale importanza per ambire a riportare il Toro in Europa dopo la parentesi avuta con Ventura.