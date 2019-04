Toro, Baselli esalta Zaza: «Non ci farà rimpiangere Belotti»

Daniele Baselli si racconta: soddisfatto del nuovo ruolo ed esalta Zaza: «È un grande giocatore»

Ai microfoni di Sky Sport, Daniele Baselli ha fatto il punto della situazione in casa granata sul nuovo ruolo e sull’assenza del Gallo Belotti. Il centrocampista del Torino si è detto soddisfatto del nuovo ruolo dietro la punta: «Essendo più avanti ho più occasioni di segnare. E credo di essere cresciuto anche nella fase difensiva in quanto non mi occupo solo della fase offensiva».

A pochi giorni del match interno contro il Cagliari, Baselli ha poi detto la sua su Zaza e sulla pesante assenza di Belotti : «Il Gallo sta attraversando un buon periodo e ci dispiace non averlo con noi. Ma penso anche che Zaza abbia voglia di dimostrare il proprio valore. Lo conosciamo tutti: è un grande giocatore. Quest’anno ha avuto delle difficoltà, ma proviene da un altro campionato e non è semplice. Poi non giocando tanto ha incontrato più difficoltà».