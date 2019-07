Toro, Cairo: «Ho detto 11 no. Ecco il profilo che ricerchiamo per l’attacco»

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha parlato del mercato e ha delineato il profilo ricercato per l’attacco

Poco prima del sorteggio del prossimo campionato di Serie A, il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha fatto il punto del mercato granata. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport: «Mi aspettavo questo pre campionato. Se anticipi di una settimana il ritiro per via del Milan, tutto viene scombussolato. Tutti hanno gestito bene la situazione e anche la squadra. Ottima la vittoria contro il Debrecen considerato che loro avevano iniziato il 6 giugno. Ora vogliamo andare in Ungheria per fare lo stesso».

«Per quel che riguarda il mercato, abbiamo optato per una campagna acquisti in cui abbiamo detto più no. Ne ho detti 11. Richiesta notevole dall’attacco alla difesa. Per noi era importante mantenere la stessa rosa. Avere un allenatore come Mazzarri per noi è importantissimo ed è un grande valore aggiunto. Speriamo di continuare così. Se arriverà qualcuno? Abbiamo l’obiettivo di prendere un attaccante di piede destro che gioca a sinistra (a piedi invertiti). Ci son diverse possibilità».