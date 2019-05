Toro, occhio al calendario: Farias rilancia l’Empoli e complica la volata dei granata per l’Europa

Tutti gli anni è la stessa storia. Per certi versi, d’altronde, inevitabile. Perché, arrivati alle ultime giornate di campionato, il calendario finisce per giocare un ruolo cruciale. Al pari delle motivazioni che alimentano le energie nelle gambe delle squadre. In quest’ottica, insomma, anche un solo punticino può fare tutta la differenza del mondo: un attimo sei virtualmente salvo e quello dopo non più, all’improvviso metti piede in Europa e un quarto d’ora dopo ne sei fuori dai confini.

Un’intricata serie di incastri che, in questa domenica di campionato, non ha sorriso per certo al Torino. Perché la rete di Farias, che ha deciso la sfida tra Empoli e Fiorentina, ha rilanciato le ambizioni di salvezza dei ragazzi di Andreazzoli e certificato che – in ogni caso – a due giornate dal termine gli azzurri non potranno ancora risultare aritmeticamente retrocessi. E, a 180′ dal termine della stagione, andrà in scena proprio la sfida tra Empoli e Torino al Castellani. Quando un punto in più o uno in meno possono fare tutta la differenza…

Resta allora, in questo senso, un’ulteriore variabile. Quella sull’orario a cui andranno in scena gli impegni di Empoli e Udinese, con ogni probabilità la diretta contendente per evitare la terz’ultima piazza. Perché la sfida casalinga dei friulani contro la Spal è prevista per il pomeriggio di sabato 18 maggio, mentre la gara del Castellani è fissata per la giornata successiva. E, in caso di mancato successo dei bianconeri, i giochi potrebbero allora essere già decisi prima del fischio d’inizio della gara del Toro. Che, a quel punto sì, avrebbe un miss-match molto favorevole sotto il profilo delle motivazioni.