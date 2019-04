Toro, ma quale depressione post-Parma: la carica dello spogliatoio – FOTO

Toro, ma quale depressione post-Parma: la carica dello spogliatoio per la volata europea – FOTO

Il pareggio a reti bianche andato in scena a Parma ha l’amaro sapore dell’ennesima prova del nove mancata. Ma in casa Torino non regna certo lo sconforto. Anzi. All’indomani della trasferta del Tardini, lo spogliatoio granata carica l’ambiente e rilancia tutte le proprie ambizioni in ottica Europa League. Obiettivo sempre alla portata, anche in virtù dei passi falsi commessi dalle dirette concorrenti. «Peccato non aver vinto, ma il nostro sogno europeo continua!», l’urlo di un capo-popolo del calibro di Armando Izzo.

«Se si continua così tutti insieme, sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo – le parole invece di Cristian Ansaldi, ormai a tutti gli effetti jolly in campo –. Tutti vorremmo vincere ogni partita, ma in questa fase della stagione dobbiamo essere consapevoli che ogni punto è importante». Analisi sulla falsariga di quella, ragionata, di Tomas Rincon: «Il bicchiere è mezzo pieno: abbiamo raccolto 5 punti in 6 giorni, con due trasferte di mezzo. Continuiamo a crederci!». Anche la classifica, in fondo, sprona a crederci…