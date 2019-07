Toro, D’Alena verso l’Imolese: seguirà mister Coppitelli 

Il centrocampista del Toro, Antonio D’Alena, in prestito al Renate nell’ultima stagione, è pronto a seguire Coppitelli all’Imolese

Il centrocampista del Toro, Antonio D’Alena, dopo esser stato in prestito al Renate nel corso dell’ultima stagione, lascerà molto probabilmente i granata. Il calciatore ha un contratto col Toro fino al 2020 con opzione per un altro anno.

Tuttavia, come secondo alcune indiscrezioni di calcionews24.com, il giocatore potrebbe seguire Coppitelli, suo ex allenatore nella Primavera, all’Imolese. Pronto per lui un contratto fino al 30 giugno del 2022 con diritto di recompra per il Toro.