Toro-Debrecen, Novellino: «C’è qualità, granata superiori. Il modulo…»

Toro-Debrecen, parla Novellino: «C’è qualità, granata superiori. Il modulo di Mazzarri…»

Manca pochissimo all’attesissimo match di Europa League tra Torino e Debrecen. La sfida dei granata ha ricevuto parole confortanti da Walter Novellino, che si è sbilanciato anche sul modulo applicato da Mazzarri. Ecco le sue parole a TMW Radio:

«La qualità c’è, ma la condizione fisica non è ancora ottimale ma è nettamente superiore il Torino. Non cambierà modulo Mazzarri, ha delle certezze ormai. L’importante, come ha detto il tecnico, sarà non prendere gol. Potrebbe però fare un 3-4-3 invece che un 4-3-3».