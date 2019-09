Toro, Djidji bocciato: ecco il possibile sostituto contro la Sampdoria

Toro, Djidji non convince: il difensore ivoriano è stato protagonista di una brutta prestazione contro il Lecce. Ecco il possibile sostituto

Koffi Djidji non ha offerto garanzie contro il Lecce, anzi è stato protagonista di una prestazione non esaltante. Per questo Mazzarri starebbe pensando di sostituirlo nell’11 iniziale che affronterà la Sampdoria.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico granata starebbe pensando al sostituto. Il ballottaggio tra Lyanco ed N’Koulu, vede favorito il brasiliano al momento, dopo le burrascose vicende del numero 33 in estate.