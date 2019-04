Toro, l’Europa passa anche da Ansaldi: record personale di gol in carriera

L’obiettivo Europa per il Torino comincia a farsi sempre più concreto: il raggiungimento passa anche dai gol di Ansaldi

Il Toro si gode un Ansaldi in splendida forma. Il centrocampista dei granata, sta infatti vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera. All’età di 32 anni è diventato leader indiscusso di una squadra che è vicina alla zona Europa come non mai da 5 anni a questa parte. E proprio Cristian Ansaldi è stato autore del gol vittoria contro il Genoa. Un gol che potrebbe pesare come un macigno a fine stagione. Con la rete a Marassi, l’argentino ha raggiunto quota 3 gol in campionato. Un record personale per lui: ne segnò infatti 2 nella stagione 2006/07 tra le fila del Newell’s Old Boys in Argentina.

Il finale di stagione si preannuncia rovente per i granata, soprattutto le prossime due sfide contro Milan e Juventus. Ma con un Ansaldi così nulla appare precluso ai granata. A ricordarlo è proprio l’argentino: «Sono a un grande livello fisico e mentale: sto bene. Ci svegliamo la mattina con la voglia di entrare nella storia del Torino».