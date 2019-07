Toro, grana stadio in Europa League: perché Alessandria e non Udine

Toro, grana stadio in Europa League: Cairo preferisce la soluzione Alessandria a quella di Udine, ecco il perché

Un teatro piccolo, ma quantomai caloroso. Piuttosto che un palcoscenico più ampio, ma freddo e scomodo per i suoi tifosi. Questo il ragionamento alla base della decisione del Toro, che per l’esordio in Europa League non disporrà del “suo” Grande Torino.

E così la decisione del club granata è quella di spostarsi per una partita al Moccagatta di Alessandria, anche la capienza sarà ridotta dalla Uefa a 3700 posti. Comunque meglio che viaggiare fino al Friuli di Udine…