Il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, ha commentato la possibile cessione al Toro di Alberto Paleari

Attraverso un’intervista rilasciata a Il Gazzettino, il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato della possibile cessione al Toro di Alberto Paleari.

Ecco le sue parole: «Il Cittadella non ha bisogno di dare via Paleari, e io non intendo indebolire la squadra privandomi del mio portiere senza che si verifichino certi presupposti».