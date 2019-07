Toro, la Maratona si “trasferisce” per una notte in Gradinata Nord

Toro, vigilia di Europa League: la Maratona pronta a “trasferirsi” per una notte in Gradinata Nord ad Alessandria

Giornata di vigilia per il Toro, che domani sera debutterà in Europa League contro il Debrecen. La gara casalinga contro gli ungheresi, data l’indisponibilità del Grande Torino, andrà però in scena al Moccagatta di Alessandria.

Dove la limitata capienza imposta dalla Uefa non ha frenato l’entusiasmo dei tifosi. E men che meno quello della Maratona, il cuore pulsante del popolo granata. Che prenderà posto in Gradinata Nord, il settore abitualmente riservato agli ultras dei Grigi e che ha appena visto l’installazione dei seggolini necessari per rispettare le normative internazionali.