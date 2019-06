Toro, Lyanco eroe del Brasile, aumentano le pretendenti per il difensore

Lyanco ha segnato il rigore che ha permesso al Brasile di aggiudicarsi il torneo di Tolone, ed è stato premiato come miglior difensore

E’ davvero un momento magico per Lyanco, difensore e capitano del Brasile under 23 di rientro al Toro dopo il prestito al Bologna. Dopo sei mesi ad alto livello con la squadra emiliana, il brasiliano si è tolto grandi soddisfazioni anche con la Nazionale. Con la selezione under 23 verdeoro infatti Lyanco ha disputato uno straordinario torneo di Tolone, alzando al cielo la coppa della vittoria in qualità di capitano, e venendo premiato come miglior difensore. Il centrale del Toro si è anche tolto la soddisfazione di realizzare il calcio di rigore della vittoria nella finale con il Giappone, dopo che la gara si era chiusa sull’1-1.

Prestazioni che hanno moltiplicato gli estimatori di Lyanco, già oggetto del desiderio di quest scorcio di mercato. E come se non bastasse i suoi profili social sono stati presi d’assedio dai tifosi da ogni parte del mondo. Oltre a quelli dei suoi ex sostenitori del San Paolo, si trovano messaggi di fan di Bologna, PSV e Roma, pronti a chiedere al brasiliano di vestire la loro maglia. Presenti ovviamente anche i tifosi del Toro, che vogliono riabbracciare Lyanco sin dal ritiro di Bormio.

Le molte pretendenti al giocatore saranno infatti respinte dal presidente Cairo, pronto a fare del brasiliano la pietra angolare della difesa granata del futuro. Nei piani della società infatti Lyanco dovrebbe sostituire Moretti, e giocarsi con Djidji un posto da titolare accanto ad Izzo e Nkoulou. Lasciatosi alle spalle una serie interminabile di infortuni, ora il brasiliano è pronto a spiccare il volo, con addosso la maglia granata.