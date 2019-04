Mazzarri è un giallo: ha abbandonato la panchina del Toro durante la sfida casalinga pareggiata col Cagliari?

Si tinge di giallo il pomeriggio del Torino. Giallo come il colore dei tanti cartellini sventolati in campo da Irrati, tre volte poi tramutati in rosso. Nel corso di una direzione di gara che ha fatto imbufalire il club granata. A partire da Walter Mazzarri, uno che in queste circostanze difficilmente si tira indietro. Il tecnico di San Vincenzo si è sbracciato e lamentato dall’area di competenza, fino a quando – dopo l’espulsione di Zaza ed in pareggio di Pavoletti – ha abbandonato la propria panchina.

E fin qui nulla di nuovo, la scena si è già vista più volte. Ma Mazzarri se n’è andato in seguito ad un allontanamento da parte della squadra arbitrale o di propria spontanea volontà? Il dilemma è nato dopo che i bordocampisti di Dazn hanno spiegato di aver distintamente sentito un «Sono io che me ne vado» rivolto dall’allenatore toscano al quarto uomo. Una situazione che non ha chiarito nemmeno lo stesso Mazzarri nel post-gara, dato che non si è presentato né davanti alle telecamere della tv né in conferenza stampa dove è invece arrivato il dg Antonio Comi.

A tentare di dirimere la questione, allora, è stato l’ufficio stampa del club granata. Che ha spiegato come sul referto arbitrale figurasse effettivamente l’allontanamento del tecnico per decisione del direttore di gara Irrati. Un particolare che non risolve, però, la diatriba. Mazzarri se n’è andato in conseguenza della sanzione oppure la sanzione è arrivata in conseguenza del comportamento dell’allenatore? Un interrogativo che non ha ancora una risposta. Quella che, a questo punto, vorrebbe avere anche il Torino per soppesare la azioni del proprio tesserato.