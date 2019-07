Toro, parla Lukic: «Mi sono tagliato le vacanze, l’unico obiettivo è l’Europa»

Direttamente dal ritiro di Bormio, tocca a Sasa Lukic parlare della nuova stagione del Toro e dei suoi obiettivi

Dal ritiro in Valtellina tocca a Sasa Lukic parlare. Dopo le parole di Berenguer, il centrocampista serbo ha raccontato i suoi obiettivi personali e le sensazioni che si vivono durante il ritiro granata. Le sue parole.

VACANZE – «Ho fatto due settimana di vacanza e pi ho fatto allenamenti privati con allenatori privati, perché mi devo preparare al meglio il primo possibile. Mazzarri mi ha chiesto di venire prima, io sono giovani ho 22 anni e tre settimana bastano di vacanza. Abbiamo solo un obiettivo e si chiama Europa»

DEBRECEN – «Loro sono partiti prima di noi, noi non sapevamo di giocare l’Europa. Sicuro adesso abbiamo fatto tutte le cose che servivano per la prima partita. Abbiamo anche guardato la gara tra Debrecen e Kukesi, noi dobbiamo guardare solo a noi stessi»

MODELLI – «Il mio modello è Modric, io guardo come gioca e mi piace. Posso migliorare molto in fase difensiva, anche in fase offensiva devo fare più forza»

OBIETTIVI – «Abbiamo dimostrato già che quella stagione che è passata possiamo fare molto bene. Però quest’anno per me io credo che dobbiamo pensare alla prima partita»