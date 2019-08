Toro, ecco la terza maglia per la stagione 2019/2020 – FOTO

Il Toro ha presentato ufficialmente la terza maglia per la stagione 2019/2020: il kit debutterà stasera contro il Debrecen

Il Toro questa sera contro il Debrecen utilizzerà la terza maglia da gioco. La società granata ha presentato il kit per la stagione 2019/2020 attraverso i propri profili social, annunciando che sarà utilizzato nella gara di ritorno di Europa League.

Come per la passata stagione il terzo kit dei calciatori granata è completamente blu con numeri e sponsor in bianco. La novità è rappresentata da alcune strisce granata ai lati della divisa da gioco.