Toro, un Zaccarelli torna in maglia granata: ecco di chi si tratta

Nello staff della prossima stagione del Toro sarà presente un parente di Renato Zaccarelli: ecco di chi si tratta

Nello staff tecnico della prossima stagione del Toro Under 15, entrerà a far parte un certo Zaccarelli. Si tratta di Edoardo, figlio di Renato Zaccarelli, ex calciatore e allenatore dei granata.

Il tecnico emergente, collaborerà con Andrea Menghini, allenatore confermato per l’Under 15 del Toro. Edoardo, nella scorsa stagione, aveva fatto parte dello staff tecnico della prima squadra del Vanchiglia dopo aver conquistato il titolo in Promozione.