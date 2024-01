Tortu: «Scudetto? La Juve ha una carta importante...»

Filippo Tortu, velocista dell’atletica azzurra e tifoso della Juve, ha parlato a Tuttosport della corsa Scudetto dei bianconeri

SORPASSO – «Difficile paragonare il nostro sport al calcio perché da noi è tutto più oggettivo, numerico, non c’è la fantasia. Però anche nella 4×100 ci sono tre grandi imprevisti che sono i cambi per cui sino all’ultimo può cambiare tutto. La Juventus deve cercare di pensare a se stessa e guardare all’Inter nella giusta misura. La Juventus deve provare a vincere tutte le partite sapendo che comunque l’Inter è la squadra più forte che c’è in Italia come testimoniano i risultati degli ultimi anni. È andata in finale di Champions! Ma sapere di avere un avversario più forte ti aiuta a tirare fuori qualcosa in più di quanto pensi di avere. Se fai semplicemente il tuo vince il più forte. Per arrivare alla fine davanti all’Inter la Juve dovrà cercare di dare più del 100% ma si può. Noi della staffetta azzurra ci presentiamo spesso con tempi dei singoli frazionisti che se sommati non sono da podio ma al limite da finale. Invece quando vai in pista e ci credi… Così è nel calcio».

SCUDETTO – «Penso proprio di sì. Ora siamo lontani dal traguardo ma ogni centimetro in una gara conta e in un campionato ogni partita è importante. Se fosse una staffetta, ora il campionato è a metà per cui non bisogna mollare mai. Ci può essere un sorpasso, un controsorpasso e un altro ancora ma occorre restare sul pezzo. Ma la Juve ha una carta importante: Massimiliano Allegri».