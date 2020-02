L’esterno del Tottenham Son resterà lontano dai campi per diverse settimane a causa di una frattura al braccio

Brutte notizie per il Tottenham, che perde Heung-Min Son per diverse settimane a causa di una frattura al braccio rimediata durante la partita giocata contro Aston Villa, in uno scontro di gioco con Ezri Konsa.

Una grave perdita per l’allenatore portoghese José Mourinho, già costretto a rinunciare al peso offensivo di Harry Kane.