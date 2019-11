Tottenham: come Mourinho ha cambiato gli Spurs

Mourinho ha disegnato il Tottenham con un 3241 nella sua prima partita con gli Spurs. Aurier si alzava molto per dare ampiezza

Mourinho ha iniziato la sua avventura al Tottenham vincendo per 3-2 in casa del West Ham. Si è vista l’impronta che il portoghese intende dare agli Spurs, con la rinuncia a Eriksen che è già un primo segnale.

Il 4231 disegnato nelle grafiche si è in realtà trasformato in un 3241. Davies restava bloccato a sinistra, mentre Aurier si alzava per dare ampiezza a destra. Si vede nella slide sopra, con Son largo e Lucas e Alli alle spalle di Kane. In mezzo la mediana Winks-Dier, con quest’ultimo che negli ultimi mesi era fuori da piani di Pochettino.