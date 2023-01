Tottenham, Conte celebra Kane: «Attaccante di classe mondiale»

Le parole di Antonio Conte, allenatore del Tottenham, dopo l’ennesimo gol realizzato da Harry Kane. I dettagli

Con il gol realizzato ieri contro il Fulham, Harry Kane ha agganciato Jimmy Greaves nella classifica dei migliori marcatori della storia del Tottenham. Un traguardo celebrato anche da Antonio Conte nel post partita.

PAROLE – «È stato fantastico. Penso che abbia segnato un gol fantastico e poi quell’esecuzione… con quel controllo di palla e il modo in cui ha calciato. Solo un attaccante di classe mondiale può segnare questo tipo di gol. Molti mi hanno detto che, rispetto alla scorsa stagione, la squadra non è più così solida. La determinazione, il desiderio di difendere e ottenere i tre punti nonostante le difficoltà non sono gli stessi della scorsa stagione. Ma questa è anche la mia sensazione. Ripeto, se si considerano i 21 gol subiti in dieci gare, significa che c’è qualcosa che non va e non può essere soltanto un aspetto tattico».