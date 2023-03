Tottenham, Kulusevski: «Voglio vincere i titoli più importanti, come la Coppa del Mondo e la Champions League»

Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham, ha parlato ai canali ufficiali UEFA del suo momento di carriera negli Spurs

Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham, ha parlato ai canali ufficiali UEFA.

PAROLE – «Voglio vincere i titoli più importanti, come la Coppa del Mondo e la Champions League. Voglio essere ricordato come un ragazzo che ha vinto molto ma rispettava tutti, un buon compagno di squadra che si è sempre impegnato in allenamento ed è sempre stato grato a Dio».