Tottenham, Mourinho: «Finire tra i primi quattro? Siamo partiti a -12»

Jose Mourinho si arrende nella corsa al quarto posto: ecco le parole dopo la sconfitta del Tottenham contro il Liverpool.

MOURINHO – «Penso che gli arbitri abbiano fatto un ottimo lavoro, ma l’assistente dalla parte opposta non ha visto che Mané ha toccato la palla con la mano nell’azione del gol. Dobbiamo cercare di competere con una squadra come la loro. Finire tra i primi quattro? E’ possibile parlare dei primi quattro posti quando inizi la stagione con zero punti. Ma è difficile parlarne quando inizi a meno 12».