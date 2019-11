Tottenham, Mourinho promette: «A fine anno non saremo in questa posizione»

Josè Mourinho ha rilasciato le prime parole da allenatore del Tottenham al sito ufficiale degli Spurs. Ecco cosa ha detto

Josè Mourinho è stato ufficializzato oggi come nuovo allenatore del Tottenham e, sempre in giornata, ha rilasciato le prime parole da allenatore degli Spurs al sito ufficiale del club. Ecco cosa ha detto.

EMOZIONE – «Non potrei essere più felice e se non fossi felice come sono adesso, non sarei qui. Cosa posso promettere? Passione. Passione per il mio lavoro e per il mio club. Sono onorato di far parte di questo club».

TOTTENHAM – «Mi piace questa squadra, mi piacciono i giovani calciatori. Non c’è un solo allenatore al mondo a cui non piaccia lavorare con i giovani talenti. Purtroppo non si può fare in tutte le squadre, ma qui al Tottenham abbiamo la certezza che dall’Academy possano uscire sempre nuovi talenti»

CLASSIFICA – «Il Tottenham Hotspur Stadium non è semplicemente bello, è lo stadio più bello del mondo. La nostra posizione? Sappiamo dove siamo attualmente, ma io sono sicuro che a fine anno guardando la classifica non saremo in questa posizione»