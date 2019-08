Tottenham, rinnovo per Lucas Moura: agli Spurs fino al 2024

Il Tottenham di Pochettino conferma Lucas Moura: per lui un prolungamento di contratto importante. L’esterno brasiliano rinnova fino al 2024.

Ecco l’annuncio degli Spurs attraverso i propri canali social:

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC ⚪️ #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 9, 2019