Tottenham, ufficiale: Pochettino è un nuovo giocatore degli Spurs – FOTO

Si allarga la famiglia Pochettino al Tottenham. È ufficiale l’acquisto di Maurizio Pochettino, figlio del tecnico argentino degli Spurs: approda in prima squadra dopo aver giocato nelle giovanili del club londinese.

Maurizio Pochettino è un attaccante di 18 anni e si aggregherà alla prima squadra. Il Tottenham riparte nuovamente quindi da Pochettino, per andare all’assalto della Premier League e riprovare la scalata in Champions.

📝 DONE DEAL: Tottenham have signed the son of Mauricio Pochettino, Maurizio Pochettino. pic.twitter.com/UbujHwGMr0

— Football Stuff (@FootbalIStuff) July 16, 2019