Tottenham, vicino il ritorno di Bale: conferma anche dall’agente

Gareth Bale è vicinissimo al ritorno al Tottenham: i colloqui tra gli Spurs e il Real Madrid sono alle battute finali

Gareth Bale è a un passo dal ritorno al Tottenham. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra Real Madrid e Spurs è vicinissimo. Mancano i dettagli per chiudere l’affare che riporterà il gallese a Londra.

L’esterno vuole tornare fortemente nella squadra che l’ha lanciato e in cui lui ha fatto vedere il suo massimo potenziale. L’agente del gallese ha confermato la trattativa in via di definizione: «Questo è il Gareth più vicino a lasciare il Real, i colloqui sono in corso»