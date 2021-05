Totti e l’addio al calcio: «Un giorno che non dimenticherò mai»

Francesco Totti quattro anni fa dava l’addio al calcio: ecco il ricordo dell’ex capitano della Roma su quel giorno all’Olimpico

«Oggi per me è un giorno che non dimenticherò mai…come non dimenticherò mai i 25 anni passati insieme 28-05-2017!!!». Questo il messaggio di Francesco Totti sui proprio addio al calcio che si consumava quattro anni fa allo Stadio Olimpico dopo la gara contro il Genoa.

Ricordo commosso di Totti che ha poi fatto parte della società per poi mettersi “in proprio” nella sua attività di scouting.