Totti denunciato per diffamazione? La risposta di Pallotta – FOTO

L’edizione del Messaggero ha parlato della possibilità da parte della Roma di agire legalmente nei confronti di Francesco Totti. Il club, dopo le parole dette nella conferenza stampa di ieri, sarebbe pronto a denunciare per diffamazione l’ex capitano giallorosso.

A queste indiscrezioni, ha risposto James Pallotta, presidente della Roma, tramite Twitter. Le sue parole: «Non c’è alcuna possibilità, è falso al 100%. Nella storia della nostra proprietà, questa potrebbe essere la medaglia d’oro per il più sciocco commento che abbia letto».

Not a chance. 100% false. In the history of our ownership, that possibly takes the gold medal for the dumbest comment I’ve read. https://t.co/AuyltO1mjX

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) June 18, 2019