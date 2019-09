Totti: «Mkhitaryan ha qualità, Pellegrini fenomenale. Italia? Dirà la sua»

Francesco Totti, storica bandiera della Roma. ha commentato l’arrivo di Mkhitaryan tra le file giallorosse e i risultati dell’Italia

Interpellato da Sky Sport, Francesco Totti ha espresso la propria opinione su alcuni temi dell’attualità calcistica: dalla Nazionale italiana di Mancini all’arrivo alla Roma di Mkhitaryan, passando per l’esplosione di Pellegrini.

Ecco le sue dichiarazioni in merito:

NAZIONALE – «Mancini oltre a essere stato un grande giocatore ha fatto vedere anche da allenatore di essere bravo, con delle capacità diverse da tanti altri. Ha un buon organico, com tanti giovani di prospettiva. Penso che all’Europeo l’Italia potrà dire la sua».

MKHITARYAN – «Può portare tanta qualità e quantità, ha fatto bene. In questi ultimi due anni non ha sempre giocato, ma spero che alla Roma si trovi come fosse a casa sua. La gente lo apprezzerà sicuramente perché ha tanta tecnica e voglia di dimostrare».

PELLEGRINI – «Non mi stupisce la sua crescita, su Lorenzo ho sempre puntato, è fenomenale. Penso che ora sta solo a lui continuare su questi livelli».